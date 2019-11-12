الخارجية الإسرائيلية: نرفض القرار الأوروبي بشأن وسم بضائع المستوطنات

أعلنت ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​ عن "رفض القرار ​محكمة العدل الأوروبية​، القاضي بقانونية وسم ​بضائع​ المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرةً إلى ان "هدف القرار بأكمله هو تطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل، هناك أكثر من 200 نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء ​العالم​، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارًا واحدًا يتعلق بوسم المنتجات الناشئة عن هذه المناطق، قرار اليوم سياسي وتمييزي ضد إسرائيل".

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