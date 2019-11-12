الحكومة السعودية استنكرت استمرار إيران بالخداع والمراوغة بشأن برنامجها النووي

استنكر ​مجلس الوزراء السعودي​ "استمرار ​إيران​ بالخداع والمراوغة والتباطؤ في توفير المعلومات المطلوبة من قبل ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ حول برنامجها النووي"، مؤكداً "الدعم والتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وشدد على "ضرورة مطالبة إيران بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة"، مؤكداً "حرص ​السعودية​ على نصرة الشعب اليمني ومنذ بدء ​الأزمة​، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة ​السلاح​، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم".

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