كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 12 الاسرائيلية أن "قرار اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، اتخذ منذ حادثة هروب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، من حفل انتخابي بأسدود قبل شهرين بعد سقوط صواريخ"، مشيرةً إلى أن "القرار اتخذ حينها لتصفية أبو العطا، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ لتكون الظروف ملائمة".
وأشارت إلى أن "الكابينت" صادق الأسبوع الماضي على تنفيذ عملية اغتيال أبو العطا، حسب موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة اسرائيلية: قرار اغتيال أبو العطا أُخذ منذ شهرين حين هرب نتانياهو من حفله الانتخابي بأسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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