لافروف: واشنطن تتطلع لخلق شبه دولة شرقي الفرات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الولايات المتحدة تسعى لفصل مناطق في شرق الفرات عن سوريا، وإقامة شبه دولة عليها"، مشيراً إلى ان "الولايات المتحدة تطلب من دول الخليج توظيف استثمارات كبيرة هناك، لإقامة إدارة محلية عمادها "قوات سوريا الديمقراطية"، وقوات حماية الشعب الكردية وآخرون، فيما لا تخفي نيتها السيطرة على حقول النفط هناك".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تمنع حلفاءها من الاستثمار في مشاريع إعادة إعمار سوريا"، قائلا:" "نحن والحكومة السورية نؤيد دعوة الجميع إلى تهيئة الظروف لتحديث البنية التحتية وتسهيل عودة اللاجئين، وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا".
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