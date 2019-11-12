لافروف: واشنطن تتطلع لخلق شبه دولة شرقي الفرات

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​الولايات المتحدة​ تسعى لفصل مناطق في شرق الفرات عن سوريا، وإقامة شبه دولة عليها"، مشيراً إلى ان "الولايات المتحدة تطلب من ​دول الخليج​ توظيف استثمارات كبيرة هناك، لإقامة إدارة محلية عمادها "​قوات سوريا الديمقراطية​"، وقوات حماية الشعب الكردية وآخرون، فيما لا تخفي نيتها السيطرة على حقول ​النفط​ هناك".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تمنع حلفاءها من الاستثمار في مشاريع إعادة إعمار سوريا"، قائلا:" "نحن و​الحكومة السورية​ نؤيد دعوة الجميع إلى تهيئة الظروف لتحديث البنية التحتية وتسهيل عودة ​اللاجئين​، وعودة ​الحياة​ الطبيعية إلى سوريا".