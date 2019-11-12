نزارباييف وظريف بحثا بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين كازاخستان وإيران

التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مع الرئيس الكازاخستاني الأسبق نور سلطان نزارباييف، وبحث معه بالعلاقات الثنائيّة وأهمّ القضايا الإقليميّة والعالميّة.
وكان ظريف قد وصل أمس إلى عاصمة كازاخستان، نور سلطان، للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة"، وكذلك إجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.
كما شارك في مأدبة عشاء عمل مع وزير خارجية كازاخستان مختار تيلوباردي أمس، حيث تبادلا بوجهات النظر بشأن آخر التطورات في العلاقات الثنائيّة، بما في ذلك اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، لا سيما في لإطار بحر قزوين والتعاون البحري والجوي والتعاون القنصلي والاجتماع المقبل للدول الأعضاء في عملية آستانا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام.
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