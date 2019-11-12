سفير سوريا بطهران: مستعدون لتقديم حوافز للشركات الايرانية بمشاریع اعادة الاعمار

اعلن ​السفير السوري​ في ​طهران​ ​عدنان محمود​ عن "استعداد ​سوريا​ تقديم المساعدات والحوافز للشركات ال​ايران​ية للاستثمار في المشاريع المشتركة لاعادة اعمار سوريا"، مشيراً إلى أمخ "بامكان شركات ​القطاع العام​ والخاص في ايران الاستثمار في معظم مناطق سوريا حيث ان الظروف متوفرة وملائمة للبدأ بتنفيذ مشاريع ​البنى التحتية​ وما تحتاجه تلك المناطق".

واشار الى "الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين بشأن الاستثمارات والتعاون المشترك"، قائلا "هناك الكثير من الفرض الاستثمارية في جميع المجالات ومنها بناء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية وتأهيل المعامل وتأمين المواد الاولية لها وكذلك تفعيل التجارة الحرة بين البلدين"، لافتاً إلى أن "حكومتي البلدين ولحل مشكلة التبادلات المالية وقعتا على مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين تتعلق بافتتاح فروع لمصارف وانشاء مصرف مشترك"، مبينا أن "تاسيس شركة نقل بحري وبري لنقل البضائع هي الاخرى ضمن اولويات الحكومتين".