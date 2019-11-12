النشرة: الجماعات المسلحة تجدد خرقها لاتفاق وقف التصعيد وتستهدف المدنيين في حماة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "جددت ​الجماعات المسلحة​ خرقها لاتفاق وقف التصعيد واستهدفت المدنيين في قريتي الحويز والفريكة في سهل الغاب شمال غربي حماة وبلدة جورين غربا بعدد من القذائف الصاروخية موقعة اضرار مادية بالمكان، كما استهدفت مواقع ​الجيش السوري​ في قسطل معاف في جبل التركمان ب​ريف اللاذقية​ الشمالي"، مشيراً الى أنه "ردت وحدات الجيش السوري على مصادر اطلاق القذائف واستهدفت تجمعات المسلحين بالمدفعية الثقيلة في قريتي الحويجة والبدرية ب​ريف حماة​ الغربي واستهدفت محاور تحركهم ب​الصواريخ​ في محيط قريتي شنان وكفروما وبلدة معرة حرمة ب​ريف إدلب الجنوبي​".

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