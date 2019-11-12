أكد سفير كازاخستان لدى طهران اسخت اورازباي "بذل الجهود لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع ايران الى جانب السياسية بالنظر للقواسم المشتركة بين البلدين على الصعد التاريخية والثقافية"، مشيراً إلى أن "البلدين يستطيعان توطيد علاقاتهما التجارية لاسيما بين محافظتي كلستان شمال ايران ومنغستاو في كازاخستان".
وشدد على "ضرورة إزالة العقبات على صعيد توطيد العلاقات بين البلدين، عادّا محافظة كلستان وطنه الثاني"، واصفاً العلاقات بين البلدين بـ"أنها الاكبر حجما على الصعيد الاقتصادي دون أية توترات، عادّا العلاقات بينهما بأنها تصب لصالح شعبي كلا البلدين وينبغي مشاهدة ثمار العلاقات السياسية والثقافية المناسبة في الاقتصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر سفیر کازاخستان لدى طهران: نسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.