سفیر کازاخستان لدى طهران: نسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع ايران

أكد سفير ​كازاخستان​ لدى ​طهران​ اسخت اورازباي "بذل الجهود لتوطيد العلاقات ​الاقتصاد​ية مع ​ايران​ الى جانب السياسية بالنظر للقواسم المشتركة بين البلدين على الصعد التاريخية والثقافية"، مشيراً إلى أن "البلدين يستطيعان توطيد علاقاتهما التجارية لاسيما بين محافظتي كلستان شمال ايران ومنغستاو في كازاخستان".

وشدد على "ضرورة إزالة العقبات على صعيد توطيد العلاقات بين البلدين، عادّا محافظة كلستان وطنه الثاني"، واصفاً العلاقات بين البلدين بـ"أنها الاكبر حجما على الصعيد الاقتصادي دون أية توترات، عادّا العلاقات بينهما بأنها تصب لصالح شعبي كلا البلدين وينبغي مشاهدة ثمار العلاقات السياسية والثقافية المناسبة في الاقتصاد".