شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف أقاليم القاهرة: السائقون بيحملوا عشوائى ويدفعوا فلوس للبلطجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد اللواء منيب العزب، رئيس الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتشار ظاهرة المواقف العشوائية فى العديد من المناطق، وقيام السائقين بتحميل الركاب من خارج المواقف حتى لا يدفعوا الكارتة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

وتابع "العزب": " عدد كبير من السائقين بيحمل من برة الموقف وبيريح دماغه رغم أنه بيدفع للبلطجى اللى واقف برة أكثر من اللى جوا، فهناك بعض البلطجية بيحاولوا يسيطروا على المواقف، وظهر عندنا كام واحد بيعملوا فرض سيطرة على الموقف وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة".

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وشهد الاجتماع طرح بعض ممثلى إدارات المواقف والساحات بأن مواجهة المواقف العشوائية تحتاج إلى حلول أمنية.

من جانبه، قال محمود فوزى، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن مواقف السرفيس العشوائية من أبرز المعوقات، وأن هناك معوقات أمام الاستبدال لأنه يحتاج "أراضى فاضية" وهو ما يواجه صعوبة فى توفيرها، متابعا: "عملنا دراسة لإنشاء موقف سرفيس فى الوراق بتكلفة 4 ملايين جنيه، وسيتم إنشاء 2 موقف حضارى فى طريق المنصورية، تمهيدا لافتتاح المتحف الحضارى، وخلال 48 ساعة سنقدم خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات.

وخلال استعراض ممثلى المحافظات لموقفهم من التعامل مع المواقف العشوائية، قال سكرتير عام محافظة الجيزة، أن المحافظة فيها 34 موقفا رسميا، و81 موقفا عشوائيا، وتعداد السكان فيها 9 ملايين، أمام ممثل محافظة الإسكندرية، فأكد أن المحافظة فيها 36 موقفا رسميا، و11 موقفا عشوائيا، وتعداد السكان 5 ملايين.