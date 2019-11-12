شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بمجلس النواب تطالب بمزيد من الحماية للصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الرئيس السيسى اهتم بتجميل مدينة المحلة وإعادة تخطيطها، مضيفا "وشركة غزل المحلة قلعة الصناعة القائمة على محصول القطن، ومنتجاتها انتكست بسبب عدم حمايتها، وهناك وزارات تتعاقد على أقطان من الخارج، هناك خلل وغياب تنسيق بين الوزارات".

ومن جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة كانت مصدر الربح الأول، متنيا عودتها لما كانت عليه.

وأوضح المهندس محمد فرج عامر أنه قبل الحماية يجب أن يكون هناك تطوير، قائلا: "غياب الحماية والرقابة أضر بالصناعة، وعدد كبير من المناطق الحرة الخاصة ساهمت فى ذلك، إلى جانب غياب التطوير، المشكلة تتلخص فى عدم التطوير".

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وأضاف فرج عامر أن الرقعة الزراعية فى مصر محدودة، وأنه يجب استغلالها فى زراعة محاصيل تدر عائدا ضخما مثل الفراولة، موضحا أن مصر ثانى أكبر دولة مصدرة للفراولة فى العالم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وضم الوفد النواب " محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء ، فوزى اسماعيل ، طارق متولى هانى النواصرة، ايفلين متى، محمود شحاتة، نبيل ابو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى ابو جليل، رضوان الزياتى، ابراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى ".