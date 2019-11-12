شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يهنئ الجامعة العربية بالذكرى الرابعة ليوم الوثيقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت أمانة العلاقات الخارجية بـحزب الحرية المصرى، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالذكرى الرابعة بـ"يوم الوثيقة العربية"، بالتنسيق مع الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة الوثائقيين العرب.

وقال رامى زهدى، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إنه إيمانًا من الحزب بأهمية الوثيقة في ترسيخ الهوية بدعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى الاهتمام بالاحتفالية التاريخية للوثيقة العربية التى تحفظ فى طياتها الحقوق العربية القومية، والتى تعتبر القاعدة الأصيلة التى ترتكز عليها هوية الأمم.

وأضاف أنه انطلاقا من دور الأمانة واهتمامنا أولا بالشباب ومساعدته فى الحفاظ على الهوية العربية، وتراث أجدادنا، يأتى دورنا المجتمعى والاقليمى للشباب العربى أولا، ومن ثم كيان يساند الدولة في تثقيف الشباب المصرى والعربى أن نكترث بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور الشباب على المستويين الإقليمى والدولى عن طريق الانتماء لهويتهم والحفاظ على حضاراتهم العريقة.

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الجدير بالذكر أن الوثيقة العربية ذات أهمية بالغة فى حفظها للوقائع والشهادات الحضارية على الإسهامات العربية فى مختلف المجالات منها مجال العلوم والآداب والمعرفة الإنسانية ويكمن دورها فى الحفاظ على الهوية العربية فى ذاكرة الشعوب وتاريخها، من أجل التعبير عن اعتزازنا بما تميز فيه علماؤنا فى ميدان التوثيق والبحث العلمى و أيضا العمل على حفظ ونقل التراث العالمى لمختلف الأجيال عبر العهود المختلفه والقادمة.