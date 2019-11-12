شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الحكومة لـ "الإدارة المحلية ": حققنا 850 ألف جنيه من 5 مواقف عشوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال اللواء أحمد قريش، مدير إدارة محطات الركاب ومواقف السيارات في الإسكندرية، إن المواقف العشوائية آفة كبيرة، والبلطجية يستغلونها لصالحهم بالعديد من الساحات المنتشرة بمختلف محافظات مصر.
وأكد أحمد قريش، أنه في الإسكندرية كمثال بسيط، منذ أن تولي المسئولية لإدارة محطات الركاب ومواقف السيارات بالمحافظة، تم التنسيق في السيطرة علي 5 مواقف عشوائية كانت تحت أيدي الخارجين عن القانون دون أى استفادة من الدولة، "وحققنا إيرادات من هذه المواقف الخمسة خلال 3 شهور تجاوزت الـ850 ألف جنيه، منها موقف واحد بحرم جامعة الإسكندرية يحصل 20 ألف جنيه في الشهر"، مؤكدا علي أنه بعد التنسيق بشأن هذه المواقف واعتمادها بشكل رسمي أدرت دخل كبير للدولة.
ولفت قريش ، إلي أن الإدارة تواجه بعض الإشكاليات مع الجهات الأخري، خاصة في المواقف التى تسبب زحام وفوضي ببعض المناطق، "ومن ثم نخاطب هذه الجهات لنقلها، ومنها الإصلاح الزراعي، ولا نجد أي تعاون من أجل التغلب علي هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذي يدعم وجه النظر في ضرورة وجود منسق حكومي لحسم مثل هذه الإشكاليات".
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