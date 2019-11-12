شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى الشبراوى: مصر أحرص من غيرها فى الحفاظ على حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، برد مصر على التقارير التى تصدر من منظمات غربية تعمل فى مجال حقوق الإنسان وما تردده بشأن وجود تجاوزات فى السجون المصرية، عبر قيام وفد رفيع المستوى من مراسلى الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بتفقد أوضاع السجون.

وقالت "الشبراوي"، إن مصر ليس لديها ما تخفيه تجاه حقوق الإنسان، وهى أحرص من غيرها على الحفاظ عليها، وأحرزت تقدمًا ملموسًا فى جميع الملفات المعنية بحقوق الإنسان الأساسية فى مصر، من توفير مسكن ملائم بدلًا من العشوائيات، والإرتقاء بصحته عبر حزمة من المبادرات، وتسير بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية.

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ولفتت نائبة المصريين فى الخارج، أن مصر تطبق المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وترد بصفة دورية على إدعاءات المنظمات المأجورة، وتقوم بدورًا كبيرًا فى الارتقاء بالسجناء وتأهيلهم، وتحرص على مراعاة البعد الإنسانى والجانب النفسى.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تكرس كل جهودها من أجل توفير حياة كريمة لأبنائها البسطاء ومحدودى الدخل، منوهة إلى أن مبادرة "سجون بلا غارمات" كان لها أثر طيب فى إدخال الفرحة فى البيوت المصرية.