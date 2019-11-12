ماعت: "في الوقت الذي ندعو فيه للسلام هناك دول تدعم وتمول الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم التحالف الدولي للسلام والتنمية ومؤسسة ماعت أمس الاثنين 11 نوفمبر 2019 وقفة أمام نصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة في جنيف لنبذ العنف والتطرف والعمل على نشر السلام وذلك تحت شعار "اتحدوا من اجل السلام".

وبحسب بيان، رحب أحمد سعيد المدير التنفيذي للتحالف الدولي للسلام بجنيف، بالحضور، وطالب بضرورة بذل المزيد من الجهود وتكاتف الجميع من أجل القضاء على التعصب والكراهية، ونبذ العنف والعمل على نشر السلام.

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من جانبه ألقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت كلمة خلال الوقفة أكد فيها على أنه في الوقت الذي نحن نقف فيه اليوم أمام مجلس حقوق الانسان من أجل نبذ العنف ونشر التسامح والسلام بين الشعوب توجد بعض الدول التي تمول الإرهاب وتستضيف قيادات العناصر الإرهابية على أراضيها.

وخلال الوقفة التي شارك فيها عدد كبير من الجنسيات المختلفة تم عرض فيديوهات لبعض العمليات الإرهابية التي شهدتها عدد من الدول مثل مصر وأمريكا وفرنسا والصومال وأفغانستان، كما شهدت الوقفة معرض للصور توثق العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تشغيل عدد من الأغاني التي تدعوا للسلام والمحبة.

كما تحدث مجموعة من المشاركين في الوقفة عن تجاربهم في الدعوة للسلام ونشر خطاب التسامح ونبذ العنف في بلدانهم.