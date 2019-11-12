نيفين جامع: طرح 4500 مصنع جديد في 13 مجمعا قريبا بالتنسق مع "التنمية الصناعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل حاليا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طرح قرابة 4500 مصنع جديد في 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة.

وأضافت نيفين جامع، خلال كلمتها بجلسة عن الصناعة، في مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن جميع الوحدات الصناعية الجديدة تراعى فيها أن تساهم في إتاحة منتجات للسوق المحلي، من أجل تقليل الواردات.

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وأشارت إلى أن جهاز المشروعات يمتلك 33 فرعا في كافة المحافظات، تساعد الشباب في توفير دراسات الجدوى للمتقدمين لحجز الوحدات الصناعية، وكيفية عمل مشروع جديد، وكذلك توفير خدمات تمويلية للشباب، والخدمات التسويقية وترويج المنتجات.

وكشفت نيفين جامع، أن جهاز المشروعات يقدم خدماته لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء الزراعي، أو الخدمي، والثروة الحيوانية، مع التركيز على القطاع الصناعي حيث يعد هذا النشاط الأكثر توفيرا لفرص العمل، قياسا على الأنشطة الأخرى، وهو ما يركز عليه الجهات سواء بالتمويل أو بالخدمات لعمل طفرة صناعية.

وأشارت إلى أن البرلمان ينظر حاليا القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يشتمل على تعريف واضح للمشروع الصغير، وكذلك به حوافز كبيرة لضم القطاع غير الرسمي، موضحا أن تهيئة البيئة التشريعية في مصر هي البداية الحقيقية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.