صحيفة روسية : سقوط رئيس بوليفيا يؤثر على الوضع في فنزويلا

ذكرت صحيفة " فزجلياد " الروسية الإلكترونية ، اليوم الثلاثاء، أن نجاح الاحتجاجات في بوليفيا واستقالة الرئيس ايفو موراليس ، قد يؤثر على الوضع في فنزويلا ، ويؤثر على الرئيس الفنزويلي .

وأضافت الصحيفة أن ما أسمتها " "ثورة ملونة" نجحت في بوليفيا ، وتحولت بسلاسة إلى انقلاب، حيث تخلى الرئيس إيفو موراليس، الذي كان أحد حلفاء موسكو الرئيسيين في المنطقة، عن السلطة ، وغادر

العاصمة.وأشارت إلى أن هذا الأمر أدى إلى سقوط نظام آخر غير موال ل(واشنطن ) في أمريكا اللاتينية ، .لافتة إلى أن تكملة الأحداث في بوليفيا سيحددها المدى الذي يمكن أن يمضي إليه المنتصرون في الانتقام من المهزومين ، موضحة أن توجه بوليفيا "الجيوسياسي" سيتغير.وأكدت الصحيفة "الإلكترونية " الروسية أن ما حدث في بوليفيا سيعني لروسيا زيادة المنافسة على العقود في مجالات تطوير الغاز وبيع الأسلحة .وتكهنت بأن سقوط موراليس قد يهز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي نجا في ظل ظروف مماثلة ، معتبرة أن نجاح المعارضة اليمينية في (لاباز ) يمكن أن يشجع ، بل ويلهم شركاءها "الأيديولوجيين " في (كاراكاس) ، حيث كان موراليس ، الحليف الوحيد في منظمة الدول الأمريكية ، وأنه لولا جهود موراليس ، لم يكن مستبعدا أن تقر منظمة الدول الأمريكية التدخل العسكري في فنزويلا - حسب الصحيفة.