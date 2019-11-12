رئيس وزراء اليمن يشيد بالمواقف الأمريكية الداعمة لسلامة بلاده

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، بالدعم الأمريكي الثابت للحكومة اليمنية، ومواقفها الواضحة المساندة لوحدة وسلامة أراضي اليمن، وتلك الحازمة تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة من خلال تمويل مشاريع ومليشيات في بعض الدول.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني، اليوم /الثلاثاء/، السفير الأمريكي لدى بلاده كريستوفر هينزل؛ لتبادل وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة الوطنية.. كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى "اتفاق الرياض" والموقف الدولي الداعم لتنفيذه بما يضمن تسريع استكمال

استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وأكد عبدالملك، أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي الإيراني.

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وشدد رئيس وزراء اليمن، على أن استمرار النظام الإيراني في دعم مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب في اليمن وتعميق المأساة الإنسانية الناجمة عنها يتطلب موقفا

دوليا حازما لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم المليشيات.

واستعرض عبدالملك -خلال اللقاء - الأولويات الماثلة على ضوء اتفاق الرياض والإسناد الدولي المطلوب لدعم التنفيذ بما يحقق تطلعات اليمنيين في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المنشود.. مشيرا إلى ما تبديه الحكومة من حرص على إحلال السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا مقابل استمرار مليشيات الحوثي في التصعيد العسكري.

بدوره، هنأ السفير الأمريكي الحكومة اليمنية على توقيع "اتفاق الرياض" والذي يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلعات المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة، مؤكدا أن الاتفاق خطوة مهمة باتجاه إحلال السلام والاستقرار، معربا عن استعداد بلاده تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده.

كما شدد على متانة العلاقات الثنائية وحرص الولايات المتحدة على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.