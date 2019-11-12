لافروف يسخر من سؤال حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2020

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن سخريته من سؤال وجّه له اليوم في العاصمة الفرنسية باريس عمّا تحضره بلاده للانتخابات الرئاسية الأمريكية الخريف القادم.
وقال الوزير المعروف بدعابته ومرح لسانه ممازحا الحاضرين: لا تحملوا أي هم بشأن ذلك، روسيا ستحل مشكلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكامل سنة 2020، وهذاما استدعى إثارة الضحك والقهقهة في القاعة.
وأضاف لافروف في منتدى باريس للسلام: "سوف نحل هذه المشكلة بمعرفتنا، لا تقلقوا أبدا ولا تهتموا لذلك".
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر 2020.
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