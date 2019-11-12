منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية. والاتفاقيات الدولية.

وحمّلت المنظمة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الثلاثاء قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

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