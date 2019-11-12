قبرص تعبر عن ارتياحها لقرار الاتحاد الأوروبي بمعاقبة تركيا

أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، عن ارتياحه لقرار مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات معينة ردًا على انتهاكات تركيا والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

قال الرئيس القبرصي - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر إنه "راضٍ عن قرار

الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم حقوق قبرص السيادية وشرعيتها في البحار القبرصية".كما عبّر المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الثلاثاء - عن ارتياح الحكومة كذلك لقرار الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يفعل القرارات السياسية السابقة، ويؤكد تضامن ودعم شركاء قبرص.وقال إن القرار مهم للغاية، لأنه يعزز من جهود جمهورية قبرص في الدفاع عن حقوقها ضد سياسة تركيا العدوانية.أعرب المتحدث القبرصي عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في جعل تركيا تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص.