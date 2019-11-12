الإمارات وكازاخستان تبحثان علاقات التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع وزير الطاقة بدولة كازاخستان قانات بوزيمبايف، علاقات التعاون بين البلدين. الطاقة بدولة كازاخستان قانات بوزيمبايف، علاقات التعاون بين البلدين. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء - سُبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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