الأتراك يوجهون انتقادات لاذعة لأردوغان

شرح الدكتور أحمت يايلا الأستاذ المساعد في الأمن الوطني، والرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب والعمليات بالشرطة الوطنية التركية، وزميل برنامج مكافحة التطرف بجامعة چورچ واشنطن، توجه الرئيس إردوغان الرئيسي نحو البقاء في الحكم، حيث قال: "إن إردوغان يستخدم سياساته لضماناستمراريته في السلطة لوقت طويل"، ويدفعه إلى الاستثمار في هذه الجماعات الهدف هو تأمين مستقبله شخصياً".
استكمل "يايلا" كلمته قائلاً، إن من ينظر إلى الإحصائيات يجد أن حوالي ٨٪ من الأتراكيدعمون داعش، وحوالي ١٠٪ يؤمنون بضرورة وجود خلافة إسلامية.
واستطرد يايلا أنه طبقاً للإعلام الإردوغاني فإن ٩٧٪ من الشعب التركي يؤمنون أن الولايات المتحدة هي عدو الأتراك، كما أن استطلاعات الرأي المستقلة تشير إلى أن ٩٠٪ من الأتراك يعتبرون أمريكا عدوتهم وهذا لأن أردوغان ظل يحض على كراهية الولايات المتحدة طوال سنين تواجده.
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