موراليس يتوجه إلى المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي عقب استقالته

توجه الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء، إلى المكسيك التي منحته اللجوء السياسي بعد أن قدم استقالته عقب أيام من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف.

وتعهّدت نائبة رئيس مجلس النواب المعارضة جانين آنيز، التي ستتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد، إجراء انتخابات لإنهاء الأزمة السياسية.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية تخوّفتا من فلتان أمني في البلاد عندما استقال عشرات المسؤولين والوزراء ولجأ بعضهم إلى سفارات أجنبية.

واتصل موراليس بوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد لطلب اللجوء وغرّد فيما بعد قائلا إنه "في طريقه إلى المكسيك".

وأكد إبرارد أن بلاده وافقت على منح موراليس حق اللجوء وأعلن في ساعة متأخرة الاثنين أن طائرة عسكرية مكسيكية على متنها الرئيس السابق "قد أقلعت ... وعلى متنها موراليس".

وأضاف إبرارد "وفقا للمعاهدات الدولية، إنه تحت حماية المكسيك. تم إنقاذ حياته وسلامته".

وشكر موراليس المكسيك لحمايتها له وتعهد العودة إلى بلاده "أقوى وأكثر نشاطا".

اقرأ أيضا... المكسيك تمنح حق اللجوء لرئيس بوليفيا المستقيل موراليس

وتوقفت طائرته للتزود بالوقود في اسونسيون عاصمة باراغواي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، على ما أفاد وزير داخلية هذا البلد اوكليديس اكيفيدو الصحافيين.

وجاءت الأحداث غداة الاستقالة المفاجئة لموراليس (60 عاما) بعدما خسر دعم الجيش في أعقاب ثلاثة أسابيع من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على فوزه في الانتخابات المثيرة للجدل لولاية رابعة.

وقال الجنرال وليامز كاليمان، في خطاب متلفز، إن "القيادة العسكرية للقوات المسلحة قامت بالترتيب لعمليات مشتركة مع الشرطة لمنع إراقة الدماء والاقتتال داخل العائلة البوليفية".

وقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات منذ الانتخابات المثيرة للجدل.

وفي وقت سابق، دعا قائد شرطة العاصمة لاباز خوسيه بارينيكيا، الجنرال كاليمان إلى "التدخل لأن الشرطة البوليفية شهدت تجاوزات". وقد تعرضت بعض ثكنات الشرطة في أنحاء البلاد لإحراق أو نهب الاثنين.

وقالت آنيز للصحافيين في لاباز "سندعو لإجراء انتخابات"، مشيرة إلى "عملية انتخابية تعكس إرادة جميع البوليفيين".