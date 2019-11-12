تواصل احتجاجات لبنان وإغلاق طرق في بيروت

استمرت الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء لليوم الـ 27 على التوالي في عدد من المناطق اللبنانية حيث أغلق محتجون عدداً من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وشرق البلاد للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاسبة الفاسدين.

وأغلق المحتجون الطرقات، صباح اليوم، في مناطق شمال لبنان، وفي البقاع شرق لبنان تم قطع الطريق في منطقة قب الياس ، وفي بيروت جرى قطع الطريق في منطقة الصيفي وفي محلة العدلية .

وأغلقت المصارف أبوابها اليوم الثلاثاء كما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها في عدد من المناطق، فيما فتحت المدارس والجامعات في مناطق أخرى.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

ومن المتوقع أن ظهور رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت لاحق اليوم في لقاء حواري متلفز يتناول فيه المستجدات على الساحة اللبنانية.

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وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من بدء الاحتجاجات الشعبية.

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ولم يدع الرئيس عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.