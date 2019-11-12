كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج: العنف يقود البلاد إلى "حافة الانهيار التام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، في الحي المالي المركزي، وعلى الميناء في مونغ كوك وفي الجامعات، لتفريق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، التي قالوا إنها تقود المدينة إلى "حافة الانهيار التام".

وجاءت الاشتباكات بعد يوم من إطلاق الشرطة النار على متظاهر من مسافة قريبة، وكان رجل مصبوغًا بالبنزين وأشعلت فيه النيران، في بعض من أسوأ أعمال العنف في المدينة التي تحكمها الصين منذ عقود.

كما تجمع حشد من أكثر من 1000 متظاهر، يرتدي الكثير منهم ملابس مكتبية وأقنعة الوجه، في وسط المدينة لليوم الثاني خلال ساعة الغداء، مما أغلق الطرق أسفل بعض ناطحات السحاب الطويلة في المدينة وأغلى العقارات.

وبعد تفريقهم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على باقي المحتجين في شارع بيدر القديم الضيق.

وقامت الشرطة بأكثر من عشرة اعتقالات، تم تعليق العديد منها على الرصيف على جدار صائغ المجوهرات الفاخرة تيفاني آند كو.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي، إنه لقد تم دفع مجتمعنا إلى حافة الانهيار التام"، في إشارة إلى اليومين الأخيرين من العنف في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال إن "مثيري الشغب" المقنعين ارتكبوا أفعالًا مجنونة، مثل إلقاء القمامة والدراجات وغيرها من الحطام على مسارات المترو وخطوط الطاقة العلوية، مما أدى إلى شل نظام النقل.

وأضاف أن الرجل الذي أضرم النار، يوم الاثنين الماضي، لا يزال في حالة حرجة وناشد الحصول على معلومات بشأن من المسؤول.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على جامعة سيتي في كولون تونغ، أسفل صخرة الأسد، وفي الجامعة الصينية على الجانب الآخر من الجبل، حيث ألقى المتظاهرون قنابل حارقة وألواح على الشرطة.

وقام المتظاهرون في جامعة سيتي بتخزين الطوب وقنابل البنزين على الجسور وغيرها من الأساليب، وكانوا يصنعون أجهزة صغيرة بأظافر، لقد اجتاحوا الحرم الجامعي وقاموا بتحطيم مركز التسوق "Festival Walk" المجاور وإشعال النار.

وكانت الشوارع داخل وخارج الحرم الجامعي للجامعة الصينية ممتلئة بالطوب والحطام الأخرى وحرائق الشوارع الصغيرة بينما كانت الشرطة تعالج بعض المحتجين على الأرض.

كما اشتعلت النيران في شاحنة تستخدم كجزء من حاجز الشارع.

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وكان الطلاب يشاركون في تبادل ساخن في وقت متأخر من الليل مع مدير المدرسة عندما اندلعت الاشتباكات مرة أخرى، حيث أطلقت الشرطة من جديد وابل من الغاز المسيل للدموع ورشق المتظاهرون قنابل حارقة وأضاءوا السماء.

وأصيب العديد من الأشخاص، بمن فيهم مراسل طالب أصيب في العين.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة تاي بو الجديدة القريبة، وفي حي كولون المكتظ بالسكان في مونغ كوك، الذي كان شريان التسوق فيه طريق ناثان مسرحًا للعديد من الاشتباكات.

وقال زعيمة هونج كونج كاري لام، إن المحتجين كانوا أنانيين للغاية ويأملون في أن تحث الجامعات والمدارس الطلاب على عدم المشاركة في المظاهرات.

وقالت الشرطة ان أكثر من 260 شخصا اعتقلوا، يوم الاثنين الماضي، مما رفع العدد الاجمالي الى أكثر من ثلاثة الاف منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو حزيران، وقالت المدارس والجامعات إنها ستغلق أبوابها مرة أخرى اليوم الثلاثاء.

ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه وحشية من جانب الشرطة والتدخل من جانب بكين في الحريات المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة عندما عادت الأراضي إلى الصين من الحكم البريطاني في عام 1997.

وتنفي الصين التدخل وتتهم الدول الغربية بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة بإثارة المتاعب.

كما أدانت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي "الاستخدام غير المبرر للقوة المميتة" في هونغ كونغ وحثت الشرطة والمدنيين على حد سواء على وقف تصعيد الموقف.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، بريطانيا والولايات المتحدة على عدم التدخل، قائلًا، إن شؤون هونج كونج هي شئون الصين الداخلية البحتة ولا تسمح بأي تدخل أجنبي، نحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى على احترام سيادة الصين بجدية.

ولدى الصين حامية تصل إلى 12000 جندي في هونج كونج ظلوا في ثكناتهم منذ عام 1997، لكنها تعهدت بسحق أي محاولات للاستقلال، وهو طلب لأقلية صغيرة جدًا من المحتجين.

وقال قنغ في مؤتمر صحفي في بكين إن الحكومة الصينية تدعم بقوة إدارة لام وشرطة هونج كونج، في تطبيق القانون، والحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية سلامة المواطنين.

وفي أعقاب أعمال العنف التي وقعت اليوم الثلاثاء، قال نادي هونج كونج للفروسية إن جميع مراكز المراهنة خارج الملعب ستغلق قبل سباق الأربعاء القادمفي هابي فالي لضمان سلامة موظفينا وعملائنا.