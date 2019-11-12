كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تتوقع موافقة البرلمان البريطاني على البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، قولها إنها تتوقع أن يوافق البرلمان البريطاني على صفقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي لا يحظي بشعبية كبيرة في البرلمان، للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

صوتت المملكة المتحدة بنسبة 52 ٪ -48 ٪ في عام 2016 للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك دون أن تقرر كيف سيتم ذلك. ومع ذلك، فقد وصل البرلمان إلى طريق مسدود منذ إجراء انتخابات مبكرة عام 2017 حول كيفية وتوقيت المغادرة.

وطالب جونسون، الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر بعد أن أحبط البرلمان محاولاته للتصديق على صفقة الانفصال التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي في شهر اكتوبر في اللحظة الأخيرة.

وقالت ميركل في حدث تجاري في برلين، إنها تتوقع ان تلاقي "هذه المعاهدة فرصة كبيرة جدًا جدًا للموافقة من قبل بريطانيا ايضا وهذا سيكون جيدًا لنا جميعًا".

فاز جونسون يوم الاثنين بأكبر دفعة من الحملة الانتخابية حتى الآن عندما انسحب حزب نايجل فرج، البريكست، من 317 مقعدًا من المحافظين في محاولة لمنع خصوم بريكست من السيطرة على البرلمان المقبل.

تزيد هذه الخطوة بشكل كبير من فرص بقاء جونسون كرئيس للوزراء قبل أن يقدم استفتاء عام 2016 لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، حث الرئيس الامريكى دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وزعيم حزب البريكست نايجل فاراج على التعاون لحماية احتمالات توسيع التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوربى.

أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض أن الرجلين كانا صديقين له، لكن جونسون كان "الرجل المناسب في ذلك الوقت".

وقد أعلن فراج يوم الأحد إنه لن يترشح لشغل مقعد في البرلمان في انتخابات 12 ديسمبر المفاجئة في بريطانيا، مع التركيز بدلًا من ذلك على الحملة ضد صفقة الانفصال التي وضعها جونسون في الاتحاد الأوروبي.

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تم الدعوة للانتخابات بسبب مأزق في البرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من قرار الناخبين بمغادرة الكتلة.

وردا على سؤال عن زعيم المملكة المتحدة الذي يدعمه، قال ترامب، "أحب كلاهما. أعتقد بوريس سوف يحصل عليه بشكل صحيح. كلاهما صديقين لي. ما أود رؤيته هو اتحاد نايجل وبوريس. أعتقد أن هذا احتمال ".

وأوضح ترامب إنه يجب تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة المستمرة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال: "الي حد كبير، نعتبر الاقتصاد رقم 1 في العالم، وإذا قمت بذلك بطريقة معينة، سنكون ممنوعون من التجارة مع المملكة المتحدة.. سيكون ذلك سيئًا للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة، لأننا نستطيع القيام بأعمال أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي".

تدخل ترامب أولًا في الحملة الانتخابية البريطانية الأسبوع الماضي، وأخبر فراج في مقابلة إذاعية أن زعيم حزب العمال اليساري المعارض، جيريمي كوربين، سيكون خيارا "سيئًا للغاية" لبريطانيا في حالة فوزه.

كما طرح ترامب فكرة أن جونسون وفراج يمكنهما الجمع بين القوات، قائلا إن ذلك يمكن أن يكون "رائعًا". واخبر ترامب فراج في المقابلة "إذا اتحدتما معًا، فستكونوا قوة لا يمكن وقفها".

أجاب فراج بالقول إنه سيكون "وراء" جونسون، بشرط أن يتخلى رئيس الوزراء عن صفقة انفصال البريكست التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، والاتجاه بدلًا من ذلك الي "الخروج النظيف" من دون صفقة.

وقال ترامب أيضًا إن بريطانيا يمكنها أن تتعامل مع الولايات المتحدة ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف، لكن يمكن منعها من القيام بصفقة تجارية ثنائية بشروط العلاقة التجارية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

