كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد بالإفراج عن سجناء داعش بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء تهديدًا مروعًا لأوروبا بسبب العقوبات التي تلوح في الأفق بشأن الحفر غير المصرح به لأنقرة في البحر الأبيض المتوسط قائلًا، عقابنا وسنطلق سراح سجناء داعش إلى الدول الأوروبية.

وقال أردوغان للصحفيين، يجب أن تراجعوا موقفكم تجاه تركيا التي تحتجز الكثير من أعضاء داعش في السجن وتسيطر عليهم في سوريا."

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن تعليقاته كانت ردًا على كشف الاتحاد الأوروبي عن نظام لفرض عقوبات على تركيا بسبب الحفر قبالة قبرص. وقد أدلى بالتعليقات أثناء حديثه إلى الصحفيين قبل رحلة إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب.

وقال أردوغان أيضًا إن تركيا ستواصل إعادة مقاتلي داعش إلى وطنهم، حتى لو رفضت هذه الدول إعادتهم.

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وأن تحركه لاستخدام سجناء داعش كورقة مساومة هو منعطف مثير للقلق، وتمت مناقشة دوافع تركيا للهجوم واتهمت أنقرة بسوء معايير التخطيط والأمن في هذه السجون المزعومة.

وفي وقت مبكر من الغزو، أصبح أكثر من 100 من مقاتلي داعش الذين كانوا محتجزين في السجون الكردية في البلاد الآن في حالة هدوء في الأيام التي تلت الغزو.

وأعطى ترامب أنقرة الضوء الأخضر لشن هجوم في سوريا الشهر الماضي. وأرسل القرار صدمات في جميع أنحاء المنطقة وواشنطن، حيث أخبر المسؤولون الأمريكيون قناة فوكس نيوز أن كبار المسؤولين في البنتاجون صدموا بأمر سحب المئات من القوات الأمريكية، وهي خطوة تضيء بفعالية العملية التركية.

وقام السناتور تشاك شومر بالتغريد الأسبوع الماضي لانتقاد ترامب لأنه طرح حصيرة الترحيب لأردوغان قائلًا، "رجل استبدادي تهدد تصرفاته حلفائنا وشركائنا".