محاولة انتحار شابة داخل منزل والديها بشيشاوة بقطع أوردة يدها

أقدمت شابة متزوجة، تبلغ من العمر 19 سنة، على محاولة وضع حد لحياتها، مساء أمس الاثنين، داحل مسكن والديها، في دوار “الفقير مسعود”، التابع للنفوذ الترابي لجماعة “أهديل” إقليم شيشاوة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الهالكة المسماة “ح.ب”، قامت بتقطيع أوردة يدها بآلة حادة، في غفلة من والديها، ما تسبب لها في نزيف حاد وإغماء.
ووجدت العائلة الشابة في حالة حرجة، فنقلتها إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس في شيشاوة، لتلقي الإسعافات الأولية.
وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب إقدام الهالكة على محاولة الانتحار لاتزال مجهولة.
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