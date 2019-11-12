أبدى مقاومة عنيفة.. شرطي يطلق الرصاص لتوقيف متهم بترويج المخدرات بالرباط

اضطر موظف شرطة، يعمل في ولاية أمن الرباط، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مساء أمس الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، مؤازرا من طرف عدد من أفراد عائلته.

وبحسب مديرية الأمن الوطني، فإن عناصر الشرطة القضائية تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية، على خلفية تورطه في قضية، تتعلق بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية، إلا أنه أبدى مقاومة عنيفة، وحاول عدد من معارفه تسهيل فراره بالقوة، قبل أن يضطر مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر الناجم عن هذا الاعتداء.

إلى ذلك، تمكنت عناصر الأمن الوطني من توقيف شقيقة المشتبه فيه، وزوجها، للاشتباه في تورطهما في تسهيل فرار أخيها، والاعتراض على إجراءات الضبط، والتوقيف، التي باشرتها عناصر الشرطة.

ووضعت شقيقة المشتبه فيه، وزوجها رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف، وملابسات هذه القضية، فضلا عن توقيف المشتبه فيه، الذي لاتزال الأبحاث والتحريات متواصلة بشأنه.