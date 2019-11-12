يوفنتوس يرغب في احتواء أزمة رونالدو ودفعه للإعتذار

أثار “الدون” كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي لفريق يوفنتوس الإيطالي، ضجة كبيرة في إيطاليا، بسبب سلوكه “غير المتوقع” مع مدربه ماوريسيو ساري، بعد أن قام بتغييره في آخر مباراة للفريق، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسب تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة نادي “السيدة العجوز” ترغب في احتواء الأزمة، وتستعد لعقد اجتماع مع اللاعب ونائب الرئيس بافل نيدفيد، بالإضافة إلى المدير الرياضي من أجل إيجاد صيغة لإنهاء الأزمة.

وأكدت التقاري نفسها، أن النادي سوف لن يعاقب رونالدو على سلوكه، لكن يرغب في دفعه إلى تقديم اعتذار للنادي ومدربه، مع العلم أن نيدفيد قام بالتواصل مع وكيل أعمال النجم البرتغالي من أجل مناقشة الحادثة.