كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وزان، عن جريمة اغتصاب بشعة، راحت ضحيتها شابة تعاني إعاقة ذهنية.
وأوضحت العصبة ذاتها، أنها توصلت بشريط فيديو، يتحدث، من خلاله شخص، ينحدر من جماعة ابريكشة إقليم وزان، عن تعرض أخته، التي تعاني إعاقة ذهنية إلى عملية اغتصاب من طرف شخص كان قد تقدم لخطبتها، في وقت سابق، وبرفقته شخصان.
وأكد المصدر ذاته، أن الشخص المذكور عمد إلى تخدير الضحية، واغتصابها بشكل جماعي مع تصويرها، وتهديدها بنشر صورها عارية إذا تكلمت عن الموضوع.
وأوردت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع وزان، في بلاغ لها، أن أسرة الضحية تدعي أنها، على الرغم من تقدمها بشكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة، فإنها إلى حدود الآن لم تحصل على العدالة، وأن المعتدين لايزالون طلقاء.
وطالب نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، الجهات المعنية بتقديم توضيحات في الموضوع، بغاية استجلاء الحقيقة كاملة، وإحقاق الحق.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. تخدير واغتصاب جماعي لمريضة ذهنيا بوزان وتوثيق للجريمة بالفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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