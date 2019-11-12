الوزير السابق “عبد الحق التازي” يقترح رفع نداء للملك لإطلاق سراح بوعشرين.. ونجمي وبرادة يتفاعلان إيجابيا- فيديو

فاجأ الوزير السابق، والقيادي في حزب الاستقلال، عبد الحق التازي، اليوم الثلاثاء، الحاضرين في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي استضاف محمد برادة، المدير العام السابق لشركة “سابريس”، وذلك حين طلب رفع ملتمس للملك محمد السادس للعفو عن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24”.

وقال التازي في كلمته: “أريد أن أطلب من الحاضرين أن نرفع ملتمسا لصاحب الجلالة حفظه الله، للعفو عن الصحافي المقتدر توفيق بوعشرين، الذي هو في زنزانته فقط لأنه كان يدافع عن المصالح العليا لأبناء الشعب المغربي ولوطنه المغرب”.

وأضاف التازي في الكلمة ذاتها، أنه “جاء الوقت للعفو عن هذا الرجل الملتزم، وجريدته الملتزمة، وأشدد، وأطلب من الحاضرين أن يكون هناك نداء لصاحب الجلالة للعفو عن بوعشرين”.

ومن جانبه، تفاعل برادة مع نداء التازي، ورد عليه في الندوة نفسها بالقول: ” شكرا على تعاطفك مع الصحافي والصحافيين”، معبرا عن موافقته على ندائه وقال: “نحن نتفق معك، ونتمنى أن تزدهر الصحافة في بلادنا ويعرف الصحافي ما يستحقه من الاهتمام”.

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وفي السياق ذاته، قال حسن نجمي، الصحافي، والاتحادي إن تاريخ الصحافة المغربية تاريخ المحنة، مثمنا مبادرة التازي بالقول: “أثمن ملتمس الأستاذ عبد الحق التازي في ضرورة أن جلالة الملك يتدخل”، مضيفا أنه “لا بد من أن نعيد الثقة في الجسم الإعلامي اليوم”، وذلك بإطلاق سراح توفيق بوعشرين، والمهداوي.

وأكد نجمي على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة، وقال: “نحتاج إلى نسمة هواء جديدة”، مضيفا أن “بلادنا بذلت جهدا كبيرا في المسألة الحقوقية لتحسين صورة المغرب الحقوقية، وطي صفحة الأمس، الآن نحس بنوع من التراجع على هذا المستوى، خاص نمشيو للمستقبل، ونحد من المحن الحقوقية”، مشددا على أن “إطلاق سراح صحافي لن يمس بهيبة الدولة”.