رومانية تحاول تهريب 159 كيلوغراما من المخدرات في معبر سبتة المحتلة

أوقفت عناصر الجمارك والأمن الوطني في معبر باب سبتة المحتلة، أمس الاثنين، مواطنة رومانية، كانت تنوي تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي 159 كيلوغراما.

وأفاد مصدر جمركي، أن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة المحتلة، أخضعت، صباح أمس، سيارة نفعية، تقودها مواطنة تحمل الجنسية الرومانية، إلى تفتيش دقيق، مكن من العثور على هذه الكمية من المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته، أن المخدرات كانت معدة على شكل صفائح، وتحمل أشرطة لاصقة بألوان مختلفة، مبرزا أنها كانت مدسوسة بعناية في عدة تجاويف معدة على مستوى هيكل، وأبواب ومصدات، وأرضية السيارة، التي تحمل لوحات ترقيم معدنية إسبانية.

وخلص المصدر، ذاته إلى أنه تمت إحالة المعنية بالأمر، والسيارة والمخدرات المحجوزة على عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.