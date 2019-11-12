قضية بنحليب.. هذا ما قرره السلامي والسفري بعد خلافة كارتيرون في تدريب الرجاء

يتجه جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي الجديد، ومساعده الأول، يوسف السفري، إلى العفو عن اللاعب محمود بنحليب، وإعادته للفريق الأول، بعد أن تمت معاقبته من طرف النادي، بسبب سلوكه مع المدرب السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأخضر، فإن الربان الجديد للفريق الأخضر، توجه بطلب رسمي لمحمود بنحليب من أجل إسقاط العقوبة عن اللاعب وإعادته للفريق الأول، بعد أن كان يتدرب مع فريق الامل، وذلك من أجل إعادة الأمور لنصابها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بنحليب سيظهر في تداريب الفريق الأول في تداريب اليوم، على أن يكون جاهزا لمجاورة رحيمي ومالانغو في الخط الامامي، في المواعيد المهمة المقبلة، خاصة مباراة “الديربي” أمام الوداد، في إياب ربع كأس محمد السادس للأندية الأبطل.

جدير ذكره، أن نادي الرجاء عين أمس الإثنين، السلامي والسفري للإشاراف على الفريق، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.