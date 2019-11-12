العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ”التعاقد” إلى 50 سنة

بالتزامن مع استعداد الأساتذة “المتعاقدين”، أطر الأكاديميات الجهوية، لخوض موجة جديدة من الإضرابات من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لا تزال الحكومة تتخذ إجراءات لتوسيع فئة المستفيدين من الحق في الولوج للتدريس بالعقدة.

وأصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، ترخيصا استثنائيا بتعلق شرط السن، حيث سيسمح باجتياز مباراة أطر الأكاديميات إلى حدود 50 سنة من العمر.

وتأتي الإجراءات الحكومية الجديدة، بعد أيام قليلة من إعلان “المتعاقدين” العودة من جديد إلى الإضراب، معلنين توقفهم عن العمل ليومين متتاليين مطلع شهر دجنبر المقبل.

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وقالت تنسيقية “المتعاقدين”، في بلاغ لها، أصدرته، نهاية الأسبوع الماضي، إنها تعتزم خوض إضراب يومي 3 و4 من شهر دجنبر المقبل، إلى جانب احتجاجات مختلفة، قالت إنها ستعلنها.

وطالب “المتعاقدون” بتمكينهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، والحق في الانتقال من سلك إلى آخر، وتغيير الإطار، إسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين، إعمالا لمبدأ المساواة.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قبل أسبوع قد استدعت النقابات، و”المتعاقدين” للعودة إلى طاولة الحوار، حيث قدمت الوزارة مقترحاتها.