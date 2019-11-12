هنية: الاغتيالات تستهدف مساعي الوحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن "سياسة الاغتيالات التي يعتبرها الاحتلال جزءا من عقيدته الأمنية، لم ولن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة".
وأضاف أن "قادة الاحتلال الإسرائيلي يحاولون خلط الأوراق في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة وحدتنا الوطنية، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت ساحتنا الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة".
وقال في بيان إن "هذا العدوان سوف يدفع شعبنا إلى مزيد من التمسك بثوابته وحقوقه كاملة، وتعزيز خياراته الإستراتيجية ممثلة بالمقاومة ضد الاحتلال، وتعزيز تحالف فصائل المقاومة في الخندق الواحد".
وأشار إلى أن "هذه الجريمة وما تبعها من جرائم للاحتلال غير منفصلة عن محاولاته تصفية القضية الفلسطينية، وضرب صمام الأمان والجدار السميك في مواجهة هذه المحاولات، متمثلًا في فصائل المقاومة وقادتها في الداخل والخارج".
وتقدم هنية من حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام، زياد النخالة، بأحر التعازي لاستشهاد القائد في "سرايا القدس"، بهاء أبو العطا، ونجل عضو المكتب السياسي للجهاد أكرم العجوري.
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