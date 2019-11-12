قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل شابان عربيان في جريمتي إطلاق نار في مدينة حيفا وقرية جلجولية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

القتيل فؤاد تيسير مرعي

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب فؤاد تيسير مرعي (30 عاما) في حيفا لجريمة إطلاق نار في شارع "ألنبي" في حيفا، ووصفت إصابته بأنها حرجة. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب من أجل إنقاذ حياته في المكان، ونقل إلى مستشفى "رمبام"، حيث أقر الأطباء وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وفي جريمة أخرى، قتل الشاب مراد أبو كشك (40 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار في قرية جلجولية، بعد ظهر اليوم، ولم تنجح كل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات وجمع الأدلة من مسرحي الجريمة في حيفا وجلجولية، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين بالتورط في إطلاق النار.

Advertisements

القتيل مراد أبو كشك

وبمقتل الشابين في حيفا وجلجولية، اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم إلى 83 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.

يذكر أن جريمة قتل مزدوجة سقط فيها جلال شحدة أبو طه (34 عاما)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما)، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.