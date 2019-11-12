عباس يدين الجرائم الإسرائيلية و"فتح" تستنكر الصمت الدولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم مواطن وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة."

وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع". كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا، و"ضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده".

بدورها حملت "فتح" في بيان "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة بهاء أبو عطا، وزوجته، والشاب محمد عطية حمودة (20 عاما)، ولإصابة مدنيين آخرين، بالتزامن مع استهداف منزل قيادي آخر من الحركة في حي المزة في دمشق أكرم العجوري...".

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وأضافت أن "الاحتلال يريد عبر الدم الفلسطيني وارتكاب الجرائم والعدوان على شعبنا الذهاب الى انتخابات ثالثة في إسرائيل، كما حملت هذه الحكومة مسؤولية العدوان الوحشي الذي لا يزال مستمرًا على أهلنا في قطاع غزة".

واستنكرت الحركة "الصمت الدولي تجاه جرائم نتنياهو وحكومته وجيشه"، وقالت "إن هذا الصمت الذي يعبر عن أحد أشكال التواطؤ هو من يشجع هذه الحكومة على ارتكاب مزيد من الجرائم في حق شعبنا، ويشجعها على المضي في سياسة العدوان والتوسع وبناء المستوطنات وتهويد القدس، في انتهاك مفضوح للقانون الدولي والشرعية الدولية".

ووصفت ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من عدوان وجرائم، بأنه "إرهاب دولة منظم يستدعي تدخل المجتمع الدولي والتصدي له وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني".