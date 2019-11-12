شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات قطاع غزة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 قررت وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، تعليق الدراسة في مدارس قطاع غزة اليوم الثلاثاء، نظراً للأوضاع السائدة هناك، كما أعلنت عدة جامعات تعليق الدراسة أيضاً، حفاظاً على سلامة المواطنين، والطلبة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لقيادي فلسطيني من حركة الجهاد، وزوجته في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

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