الكشف عن متغيرات جديدة بمختلف جبهات الضالع

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

شهدت جبهات محافظة الضالع الشمالية والغربية ، متغيرات جديدة على مختلف الجبهات الميدانية شمالي وغرب الضالع.



وسادت أجواء من الهدوء الحذر جبهة مريس شمالي الضالع طيلة الساعات الماضية وهو نفس الموقف العسكري الذي خيم على جبهة الأزارق جنوب غربي الضالع وجبهات "الفاخر والجب " غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وفي التفاصيل، اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة من الطرفين وذلك إثر زحف ميداني شنته ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران صوب تحصينات القوات الجنوبية بجبهة باب غلق شمال غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

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واستمرت عملية الهجوم لنصف ساعة ، انتهت على إثرها بكسر العملية الميدانية من قبل أبطال القوات الجنوبية المشتركة حسب إفادة المصادر.

وعلى ذات السياق، استهدفت وحدات من فرق القناصة الجنوبية أهدافا بشرية لمسلحي جماعة الحوثي بجبهة الخرازة في أقصى الشمال الغربي لمحافظة الضالع.

وتعليقا على ذلك قال قائد اللواء الرابع مقاومة العقيد "أوسان الشاعري" في تصريح نشره المركز الإعلامي لمحافظة الضالع ، إن ثبات القوات الجنوبية نحو تحقيق الاهداف الإستراتيجية للمعركة ، مضيفا" من إن القوات المشاركة في جبهة الضالع تمضي بكل ثقة وثبات في سبيل تحقيق الاهداف العسكرية الإستراتيجية المشتركة للمعركة في اطار شراكتنا مع دول التحالف العربي.

وكشف العقيد " أوسان الشاعري" عن هوان الميليشيات الحوثية حيث قال : ميليشيات الحوثي اليوم في وضع لا يحسد عليه ، تشهد كل يوم مزيدا" من التقهقر وتتعرض للهزائم المتتالية بشكل مستمر.