صحيفة إماراتية تتحدث عن "سياسة الحماية الأسرية"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، إن الأسرة، بكل أفرادها، لم تغب يوماً عن فكر القيادة منذ تأسيس الدولة، لأنها المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع، لذا ليس مستغرباً أن يرى العالم الإمارات، "الدولة"، منظومة أسرية متماسكة، ينطلق استقرارها من البيت.



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وأضافت صحيفة" الاتحاد " الصادرة اليوم الثلاثاء تأتي " سياسة الحماية الأسرية " التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتستكمل جهود الدولة في المحافظة على الأسرة وكيانها، وتهيئ لمرحلة جديدة من العمل المجتمعي الذي يعزز التماسك الأسري، وحماية المرأة والطفل، وكبار المواطنين، عبر توفير مناخ آمن في مجتمع سليم يرتقي بأحوالهم المعيشية.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن "سياسة الحماية الأسرية" تستهدف المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحميهم من الإيذاء بشتى أشكاله، وتعتبر خطوة ضرورية لتنظيم إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري على مستوى الدولة، وتؤكد حرص القيادة على طرح مبادرات مجتمعية، تعزز تلاحم الأسرة وتماسكها، لتقوم بدورها كداعم حقيقي للأجندة الوطنية