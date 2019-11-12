بن فريد: قيادة المجلس الإنتقالي ملتزمة بتحقيق هدف التحرير والإستقلال

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

بن فريد

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي بأوروبا احمد عمر بن فريد:" ان قيادة المجلس الإنتقالي باليمن ملتزمة بتحقيق هدف التحرير والإستقلال ومعنا في ذلك خيرة قيادات الجنوب المستقلة وجماهير شعب الجنوب بشكل عام".



وأضاف بن فريد في تغريدة عبر منصة تويتر " وعلينا أن نثق في القيادة وفي جميع الخطوات السياسية ،وأن ندرك أن العمل السياسي يختلف عن العمل الثوري والمهم أن نثق ببعضنا وبالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة".

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ومن جانبه وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، رسالة قوية من خلال مقطع فيديو مصور موجه لمن يحاول إزالة علم الجنوب من السواري، قال فيه مشددا : "‏والله والله لن ينكس هذا العلم وفي رجال ينبض فيهم نبض وفي عروقهم دم".

واكد بن بريك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، : "‏كيف لايرفع وتحته استشهد خيرة رجالنا وأحبتنا دفاعا عن الجنوب وعن المشروع العربي بقيادة السعودية.. هؤلاء استشهدوا وهم يحملونه امام الات الموت.

وتابع: "شرفاء وعقلاء الشمال في الجبهات يحترمون هذه الراية المعظمة في أنفس الرجال"، مضيفا: "لم يبق سوى من يريد إثارة الفتن والاصطياد في الماء العكر".