المرصد السوري: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء إطلاق دورية تركية النار عليهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن 9 مدنيين سقطوا بين قتيل ومصاب جراء استهدافهم بالرصاص من قبل دورية تركية في كوباني.

وأضاف المرصد، أن الدورية فتحت النار على محتجين تظاهروا أثناء مرورها احتجاجا على العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.