تويتر يغلق حساب نجل زعيم مليشيا حزب الله اللبناني

أغلقت شركة "تويتر"، الثلاثاء، حساب جواد نصر الله نجل أمين عام مليشيا حزب الله، وذلك ضمن خطة الشركة لمكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا بعد أيام من إقدام "تويتر" على حظر معظم الصفحات الخاصة بقناة "المنار" التابعة للحزب الموضوع على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن.





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واشتهر جواد نصرالله بمواقفه المتشددة وإطلاق الفتاوى على "تويتر"، وهو ما أدّى إلى إغلاق حسابه أكثر من مرّة ضمن خطة الموقع المتواصلة لحظر الحزب ومناصريه.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على جواد نصر الله، كما صنفته وزارة الخارجية على أنه إرهابياً عالمياً ووصفته بأنه القائد الصاعد للحزب الإرهابي.

وقالت وزارة الخزانة إن جواد نصرالله مع أخرين تابعين للحزب يقدمون الدعم للإرهابيين ويدعمون أعمالهم في العراق ويمولون التنظيمات الإرهابية.، مشيرة إلى أن حزب الله "هو وكيل إرهابي للنظام الإيراني الذي يسعى إلى تقويض السيادة العراقية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

كما ذكرت أن هؤلاء "الإرهابيين يهربون النفط إلى إيران، ويجمعون الأموال لحزب الله، ويرسلون مقاتلين إلى سوريا لدعم الحرس الثوري الإيراني نيابة عن قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني".