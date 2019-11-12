مقتل أحد أخطر إرهابيي داعش غرب كركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت الشرطة العراقية، الثلاثاء، إرهابيا داعشيا قالت عنه إنه من أخطر الإرهابيين بالبلاد، في عملية أمنية غرب كركوك.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك سعد حربية "تم قتل أحد أخطر إرهابيي تنظيم داعش".

وأشار إلى أن الداعشي قتل في عملية أمنية للشرطة الاتحادية بالقرب من ناحية الرياض غرب كركوك/250 كلم شمال بغداد.



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وأضاف حربية أن قواته قامت من خلال الفوج الأول التابع للفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بتنفيذ مهمة أمنية في منطقة أم العظام قرب قرية القصر الأولى ضمن حدود ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك.

وأسفرت العملية الأمنية -بحسب قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك- عن قتل الإرهابي علي هاشم مولان، وهو أحد القيادات البارزة والمهمة في عصابات داعش الإرهابي ضمن ما يعرف بولاية كركوك.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر داعش لا يزالون يشكلون تهديدا أمنيا في مناطق غرب كركوك رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق نهاية عام 2017.

