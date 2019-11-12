عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية: إيران تستمر بالخداع والمراوغة بشأن برنامجها النووي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

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قال مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، إن إيران مستمرة ”بالخداع والمراوغة“ بشأن برنامجها النووي.



وانتقد بيان مجلس الوزراء، ”تأخر إيران في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية“، داعيًا إياها إلى التعاون الكامل مع الوكالة ومفتشيها.

واستأنفت إيران، الأسبوع الماضي، تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض، وهو نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية.