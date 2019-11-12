شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية المصرية ترحل تركيين إثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، قراراً باستبعاد شابين تركيين "لأسباب تتعلق بالصالح العام"، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية. وأصدر القرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإبعاد الشابين التركيين، خارج البلاد، كما جاء في وسائل إعلام مصرية رسمية، أكدت أن القرار صدر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووجه وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتنفيذ القرار، الذي لم ترد تفاصيل عن مبرارته بعد.





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