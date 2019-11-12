بارزاني: نحتاج إلى قوة عسكرية موحدة بعيداً عن التحزب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، حاجة الإقليم إلى تشكيل قوة عسكرية بعيدة عن التحزب. وقال بارزاني، خلال مراسم تخرج دورة لضباط البيشمركة في أكاديمية زاخو العسكرية اليوم، إن "إقليم كردستان بحاجة إلى قوة عسكرية موحدة مُجهزة تعمل وفق الأسس المهنية العسكرية، والمبادئ الإنسانية، والاتفاقات الدولية، بعيداً عن التحزب". وأضاف "لا بد من أخذ العبر من دروس الماضي، وتأسيس قوة منظمة مدربة، وإزالة العوائق التي تعرقل الإصلاحات في وزارة البيشمركة". وتأسست أكاديمية زاخو العسكرية عام 1996، وتخرج منها حتى الآن سبعة آلاف ضابط في مختلف الاختصاصات العسكرية.

