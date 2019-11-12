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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتنياهو: قيادي الجهاد المستهدف "مُحرض إرهابي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي اغتالته إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بـ "المحرض الإرهابي الأبرز في قطاع غزة". وأضاف "كل الإرهابيين يفكرون بنفس الطريقة. يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق الضرر بالمدنيين ثم الاختباء وسط المدنيين، وأثبتنا أن بإمكاننا توجيه ضربات بدقة جراحية". وأضاف نتانياهو، أن جولة العنف الحالية في قطاع غزة "ربما تستمر لبعض الوقت". وقال في مؤتمر صحافي، في وزارة الدفاع بتل أبيب بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته، في قصف استهدف منزلا بقطاع غزة فجر اليوم، إن "إسرائيل ليست مهتمة بأي تصعيد، ولكنها ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".
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