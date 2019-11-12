شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهيد في قصف اسرائيلي لبيت لاهيا شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 استشهد، اليوم الثلاثاء، فلسطيني وأصيب 3، في القصف الاسرائيلي الأخير لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بوصول جثمان زكي محمد عدنان غنامة، إلى المستشفى الأندونيسي بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





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